В Бишкеке ребенок отравился рыбными консервами

Вчера в Бишкеке зарегистрирован случай пищевого отравления от рыбных консервов. Об этом сообщил столичный Центр госсанэпиднадзора.
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По его данным, после употребления консервов «Балтийская, неразделенная в томатном соусе» ТМ «Кублей» производства Казахстана пострадал 12-летний ребенок.
Продукт купили на Аламединском рынке. Дилером продукции является ОсОО «Прод-Импекс».
В ходе расследования отобрана проба из однотипной партии для проведения лабораторных исследований. Об их результатах будет сообщено дополнительно.