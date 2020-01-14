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Происшествия

В Бишкеке ребенок отравился рыбными консервами

Вчера в Бишкеке зарегистрирован случай пищевого отравления от рыбных консервов. Об этом сообщил столичный Центр госсанэпиднадзора.

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По его данным, после употребления консервов «Балтийская, неразделенная в томатном соусе» ТМ «Кублей» производства Казахстана пострадал 12-летний ребенок.

Продукт купили на Аламединском рынке. Дилером продукции является ОсОО «Прод-Импекс».

В ходе расследования отобрана проба из однотипной партии для проведения лабораторных исследований. Об их результатах будет сообщено дополнительно.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140428/
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