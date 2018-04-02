Курица или рыба. Санврачи рассказали, чем могли отравиться гости свадьбы

«Учитывая анамнез питания пострадавших, есть предположение, что гости на свадьбе могли отравиться курицей или рыбой», — заявил сегодня на пресс-конференции главный врач Центра Госсанэпиднадзора Артур Буюклянов.

Люди, которые поступили в больницы с отравлением, говорили о том, что они ели курицу и жареную рыбу. Во время расследования в кафе и изучения меню выяснилось, что в тот день гостям подавали курицу по-тайски и запеченную рыбу.

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«Сейчас продукты изучаются лабораторией. По итогам мы сможем точно сказать, что стало причиной отравления. По предварительным предположениям, причиной могло стать нарушение технологического процесса приготовления, условий и сроков хранения готовых блюд», — рассказал Артур Буюклянов.

Напомним, что с пищевым отравлением в больницы Бишкека и регионов обратились 173 человека из 192 гостей свадьбы. Сейчас их состояние оценивается как средней и легкой тяжести. Жизни и здоровью ничего не угрожает.