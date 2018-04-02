13:57
USD 68.43
EUR 84.35
RUB 1.20
Общество

Курица или рыба. Санврачи рассказали, чем могли отравиться гости свадьбы

«Учитывая анамнез питания пострадавших, есть предположение, что гости на свадьбе могли отравиться курицей или рыбой», — заявил сегодня на пресс-конференции главный врач Центра Госсанэпиднадзора Артур Буюклянов.

Люди, которые поступили в больницы с отравлением, говорили о том, что они ели курицу и жареную рыбу. Во время расследования в кафе и изучения меню выяснилось, что в тот день гостям подавали курицу по-тайски и запеченную рыбу.

Читайте по теме
Массовое отравление в ресторане Бишкека. В больницах находятся 173 пострадавших
«Сейчас продукты изучаются лабораторией. По итогам мы сможем точно сказать, что стало причиной отравления. По предварительным предположениям, причиной могло стать нарушение технологического процесса приготовления, условий и сроков хранения готовых блюд», — рассказал Артур Буюклянов.

Напомним, что с пищевым отравлением в больницы Бишкека и регионов обратились 173 человека из 192 гостей свадьбы. Сейчас их состояние оценивается как средней и легкой тяжести. Жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ссылка:
просмотров: 794
Версия для печати
Материалы по теме
Ищите зеленые. Точки общепита стали помечать стикерами
Массовое отравление в Бишкеке. Ресторан «Ала-Тоо» закрыт на неопределенный срок
Массовое отравление в ресторане Бишкека. В больницах находятся 173 пострадавших
Популярные новости
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в&nbsp;самом дорогом городе мира Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Бизнес
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Карагачевую рощу Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Карагачевую рощу
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поддержало выпуск сказок и&nbsp;легенд Ч.&nbsp;Айтматова по&nbsp;системе Брайля ОАО «МАМ» поддержало выпуск сказок и легенд Ч. Айтматова по системе Брайля
&laquo;Бакай Банк&raquo; запустил мобильное приложение &laquo;Бакай Элсом&raquo; «Бакай Банк» запустил мобильное приложение «Бакай Элсом»