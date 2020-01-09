Избиение редактора Factcheck.kg. Милиция начала поиски нападавших

Сотрудники УВД Первомайского района приступили к поискам нападавших на главного редактора сайта Factcheck.kg Болота Темирова. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

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На месте происшествия работает оперативная группа. Однако в ЕРПП факт пока не зарегистрирован.

Пострадавшего журналиста направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Отметим, что нападение на Болота Темирова прокомментировала пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева. А Независимый союз журналистов требует от силовых органов тщательно расследовать нападение и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что нападение на журналиста произошло сегодня примерно в 12.30 в центре Бишкека. На месте работают сотрудники милиции.