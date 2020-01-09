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Общество

Нападение на редактора Factcheck.kg — демонстративный акт устрашения

Институт медиа полиси возмущен фактом нападения на редактора сайта Factcheck.kg Болота Темирова. Об этом говорится в заявлении организации.

Это нападение мы считаем демонстративным актом для устрашения нашего коллеги, который занимается журналистскими расследованиями в стране.

Кыргызстан — это новая демократия, журналисты которой яростно борются с разложением нашего общества — коррупцией. В борьбе с этой проблемой в отсутствие какого-либо отклика от власти работу журналистов и свободных СМИ трудно переоценить«, — отмечается в заявлении.

В Инстутуте медиа полиси подчеркивают, что журналисты ищут правды, ищут справедливости. Они хотят найти ответы на вопросы, было ли злоупотребление должностным положением для личной выгоды. Не было ли незаконного присвоения общественных товаров и услуг? Честным ли путем некоторые должностные лица получили свои богатства, с помощью чего они их заработали? Они хотят выяснить, откуда у них эти первоначальные ресурсы, не украдена ли земля или товар, которые позволили им заработать столько денег?

Ответы на все эти вопросы перед выборами позволят обществу понять, в правильном ли направлении движемся мы как государство. Ответы на эти вопросы позволят республике начать расследования и дать нам, обществу, информацию.

«Мы считаем, что нападение на журналиста Болота Темирова в данном контексте является посягательством на право общества быть информированным. Мы призываем высокопоставленных должностных лиц публично осудить данный акт запугивания журналистов, чтобы показать отношение к подобным инцидентам и поспособствовать их предотвращению в будущем», — добавляется в заявлении.

Мы требуем от правоохранительных органов в соответствии с законом и профессиональными обязанностями приложить все усилия для быстрого выявления и привлечения виновных к ответственности.

Институт медиа полиси

Журналисты должны быть в безопасности, чтобы выполнять свою профессиональную деятельность, не подвергаясь запугиванию, угрозам или нападениям.

Напомним, что нападение на журналиста произошло сегодня примерно в 12.30 в центре Бишкека. На месте работают сотрудники милиции. Болот Темиров проходит медицинское освидетельствование.
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