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Происшествия

Стали известны подробности инцидента с журналистом в СИЗО-1

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы завершила проверку представленных Службой исполнения наказаний материалов расследования инцидента, произошедшего в бишкекском СИЗО-1 с участием журналиста Махабат Тажибек кызы. Об этом сообщила пресс-служба СИН.

По ее данным, 5 апреля при переводе обвиняемой Н.К. из одной камеры в другую содержащаяся в той же камере Махабат Тажибек кызы стала подстрекать других обвиняемых к групповому неповиновению законным требованиям сотрудников СИЗО-1.

Махабат Тажибек кызы оскорбляла работников, угрожала облить их кипятком и подстрекала обвиняемую Н.К. вскрыть себе вены.

Пресс-служба СИН

«Затем она попросила сокамерницу Б.Ш. нанести ей на руках синяки, которые она затем демонстрировала как доказательства якобы совершенного сотрудниками СИЗО-1 избиения», — сказали в ведомстве.

Прокуратура не нашла нарушений закона в действиях работников СИЗО-1, в связи с чем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Отметим, ранее журналист-расследователь Болот Темиров сообщал, что в бишкекском СИЗО-1 избили его супругу и других сокамерниц. Махабат Тажибек кызы написала заявление, в котором рассказала, как подвергалась издевательствам со стороны надзирательницы Айпери Джекшеновой.

В СИН опровергли факт избиения. Там заявили, что сокамерницу Махабат хотели перевести в другую камеру, но женщины выступили против и поругались с работниками ведомства.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков. Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296887/
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