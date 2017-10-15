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Власть

В Оше избили журналиста НТС. Президент попросил разобраться

В Оше на избирательном участке № 5325 сегодня избили журналиста НТС Мирбека Айтикеева. Об этом его коллеги сообщили президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.

«Те, кто на такой поступок пошел, конечно же, будут наказаны и привлечены к уголовной ответственности. Но мы знаем, как НТС освещает подготовку к выборам, сколько грязи было. И на парламентских выборах мы слушали, что «хуже выборов в истории Кыргызстана не было». Слушайте, ваш хозяин был начальником выборного штаба в 2009 году и отвечал за подготовку и проведение честных выборов. Поэтому я допускаю, что это просто реакция людей на тот беспредел, на ту грязь в эфире. Поэтому когда вы говорите, то говорите объективно», — сказал Алмазбек Атамбаев.
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