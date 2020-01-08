Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода в селе Кара-Жигач

В Аламединском районе Чуйской области милиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении автонаезда со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Уточняется, что 5 января примерно в 5.00 в селе Кара-Жигач сбили пешехода. Водитель скрылся. В результате ДТП 27-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Личность водителя установили. Им оказался 27-летний С.Р., проживающий в селе Кара-Жигач. Выяснилось, что в момент аварии он был пьян. «Водителя задержали инспекторы ОБДД. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Подозреваемый водворен в ИВС Бишкека, автомашина поставлена на штрафную стоянку», — отметили в ГУВД.