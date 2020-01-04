ДТП на Иссык-Куле. Уголовное дело возбуждено по итогам экспертизы

В УВД Иссык-Кульской области 24.kg дали пояснение по заявлению гражданина России Владимира Изюмова в прокуратуру. Он пожаловался на милиционеров Тюпского ОВД, отметил, что они превысили свои полномочия и сфальсифицировали дело о ДТП.

Однако в управлении внутренних дел региона пояснили: никакой фальсификации не было. Дело возбудили на основании итогов экспертизы. А она доказывает, что аварию, в результате которой пострадали трое человек, спровоцировал именно Владимир Изюмов. В УВД подчеркнули, что это второе обращение в прокуратуру Изюмова.

По факту проведена проверка и установлено, что милиционеры действовали законно и никакой фабрикации не было.

Но Владимир Изюмов отказывается признавать себя виновным. Его адвокат Камиль Рузиев напоминает: стороны отказались от взаимных претензий, соответственно, уголовное производство должно быть прекращено.