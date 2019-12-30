Призрачный гонщик: вылетевшая из тумана фура устроила масштабную аварию

Высокая скорость, большой вес машины, плохая видимость — три составляющих масштабной аварии, которая произошла у американского городка Лаббок (штат Техас). Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

На пути у фуры была авария с участием нескольких машин — грузовика, трех пикапов и трех небольших легковушек, которые перегородили всю дорогу и заняли часть обочины. Вокруг суетились расстроенные водители, участники ДТП и сотрудники полиции, пытающиеся наладить движение в объезд.

Вынырнув из тумана, водитель фуры не смог остановиться и решил свернуть с асфальта на обочину, чтобы минимизировать последствия столкновения.

При резком повороте мчащийся грузовик рухнул набок и накрыл собой стоявший на обочине пикап. Еще три машины он лишь зацепил. Пострадали два человека — владелец раздавленного фурой пикапа и отброшенный легковушкой полисмен.