Приятель пырнул ножом повара кафе в городе Ош

В Оше мужчина пырнул ножом повара местного кафе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

Потерпевший госпитализирован в территориальную больницу.

«Подозреваемый и раненый были приятелями. Во время словесной перепалки 21-летний М.У. взял кухонный нож и ударил им друга в живот. После произошедшего скрылся. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Хулиганство». Назначены судебно-медицинские экспертизы, по итогам которых уголовное дело переквалифицируют. Подозреваемого объявили в розыск», — сообщили в УВД.