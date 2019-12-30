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Происшествия

Приятель пырнул ножом повара кафе в городе Ош

В Оше мужчина пырнул ножом повара местного кафе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

Потерпевший госпитализирован в территориальную больницу.

«Подозреваемый и раненый были приятелями. Во время словесной перепалки 21-летний М.У. взял кухонный нож и ударил им друга в живот. После произошедшего скрылся. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Хулиганство». Назначены судебно-медицинские экспертизы, по итогам которых уголовное дело переквалифицируют. Подозреваемого объявили в розыск», — сообщили в УВД.
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