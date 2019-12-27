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Происшествия

Водителю, сбившего насмерть женщину с ребенком, ужесточили наказание

Бишкекский городской суд ужесточил наказание водителю, насмерть сбившему женщину с ребенком. Об этом сообщается в приговоре суда.

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Уточняется, что водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Е-270» в июне 2019-го, двигаясь на большой скорости в жилмассиве «Арча-Бешик», сбил женщину с ребенком.

«Водитель скрылся с места происшествия и не оказал помощи пострадавшим. Экспертиза показала, что он был пьян. От полученных травм женщина и ребенок скончались в больнице. Ленинский районный суд признал виновным подсудимого по статье «Оставление в опасности», но оправдал по статье «Причинение смерти по неосторожности». Вторая инстанция ужесточила приговор и виновника ДТП взяли под стражу в зале суда», — указывается в приговоре.
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