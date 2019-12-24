21:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В аварии в Новосибирске погибли два кыргызстанца

В Новосибирске два кыргызстанца погибли в страшной аварии. Видео с места автокатастрофы разместил на своей странице в соцсетях Канат Батырбеков.

По словам автора видео, пассажиры автомашины Daewoo Nexia направлялись из Новосибирска в Бишкек. «Находящиеся в машине три человека являются гражданами Кыргызстана. Они столкнулись с автомобилем, который ехал в Новосибирск», — отметил он.

По словам очевидца, двое погибли, один человек получил травму.

Российские СМИ уточняют, что авария произошла 21 декабря в 16.55 на автодороге К 17Р в Ордынском районе. На месте ДТП скончались 50-летний водитель и 31-летний пассажир Daewoo. Двух пассажиров второй машины Toyota Town Ace госпитализировали.
Ссылка:
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
В ДТП в селе Кызыл-Туу погибли двое мужчин
На автодороге Бишкек — Торугарт две машины съехали в кювет из-за гололеда
В Бишкеке КамАЗ задавил женщину
ДТП с участием общественного транспорта: мэрия обещает компенсации пострадавшим
В аварии с участием автобуса, троллейбуса и двух машин пострадали шесть человек
Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в троллейбус в Бишкеке
ДТП с начальником сокулукской милиции. Один из пострадавших умер
ДТП с начальником сокулукской милиции. Расследованием займется ГКНБ
ДТП в Оренбургской области. Премьер Кыргызстана ограничился соболезнованиями
ДТП на объездной дороге: начальник сокулукской милиции отстранен от должности
Популярные новости
Супруга экс-депутата Ширин Айтматовой задержали в&nbsp;аэропорту Алматы Супруга экс-депутата Ширин Айтматовой задержали в аэропорту Алматы
В&nbsp;Бишкеке сын убил отца и&nbsp;сбежал В Бишкеке сын убил отца и сбежал
В&nbsp;Бишкеке военнослужащий Нацгвардии задержал грабителя В Бишкеке военнослужащий Нацгвардии задержал грабителя
В&nbsp;Кыргызстане скончался кинорежиссер Болот Шамшиев В Кыргызстане скончался кинорежиссер Болот Шамшиев
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Золото&raquo; и&nbsp;&laquo;Платина 7&nbsp;500&raquo;! Скидка 50 процентов от MegaCom на номера «Золото» и «Платина 7 500»!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще «Газпром Кыргызстан» и MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще
Xiaomi Mi&nbsp;Note 10&nbsp;уже в&nbsp;продаже в&nbsp;O!Store + беспроводные наушники в&nbsp;подарок! Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже в O!Store + беспроводные наушники в подарок!
Цифровое телевидение: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
24 декабря, вторник
21:27
В аварии в Новосибирске погибли два кыргызстанца В аварии в Новосибирске погибли два кыргызстанца
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 декабря: осадки не ожидаются
20:47
Суд обязал выплатить миллион сомов жертве пыток
20:16
К концу 2019 года инфляция в Кыргызстане составит 1,2 процента
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в пять раз