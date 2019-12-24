В аварии в Новосибирске погибли два кыргызстанца

В Новосибирске два кыргызстанца погибли в страшной аварии. Видео с места автокатастрофы разместил на своей странице в соцсетях Канат Батырбеков.

По словам автора видео, пассажиры автомашины Daewoo Nexia направлялись из Новосибирска в Бишкек. «Находящиеся в машине три человека являются гражданами Кыргызстана. Они столкнулись с автомобилем, который ехал в Новосибирск», — отметил он.

По словам очевидца, двое погибли, один человек получил травму.

Российские СМИ уточняют, что авария произошла 21 декабря в 16.55 на автодороге К 17Р в Ордынском районе. На месте ДТП скончались 50-летний водитель и 31-летний пассажир Daewoo. Двух пассажиров второй машины Toyota Town Ace госпитализировали.