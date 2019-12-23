10:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Ветер снес шифер с нескольких домов в Чон-Алайском и Алайском районах

Вчера в айыльных округах Кашка-Суу и Чон-Алай зафиксировали ветер скоростью 22-28 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, в селе Кара-Кабак ветер снес шифер Дома культуры, средней школы, а также трех жилых домов. Повреждены крыши домов в селах Кабык, Ачык-Суу, Кашка-Суу, Жаш-Тилек, Дароот-Коргон.

Пострадавших нет.

Сильный ветер был и в Алайском районе. В айыльных округах Талды-Суу и Сары-Таш скорость ветра достигла 22-24 метров в секунду. Повреждены крыши нескольких жилых домов.

По словам читателя 24.kg, люди остались без крова над головой и нуждаются в гуманитарной помощи.
Ссылка:
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
На Бишкек надвигается ветер. Мэрия просит не парковать автомобили под деревьями
Шквалистый ветер снес кровлю спортзала школы в Алайском районе
Сильный ветер в Бишкеке. В мэрии подсчитали, сколько упало деревьев и крыш
В ближайшие часы в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
В ближайшее время в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
В ближайшие три часа в Бишкеке ожидается шквалистый ветер
В ближайшие три часа в Бишкеке ожидается шквалистый ветер
В ближайшие три часа в Бишкеке ожидается шквалистый ветер
Популярные новости
Супруга экс-депутата Ширин Айтматовой задержали в&nbsp;аэропорту Алматы Супруга экс-депутата Ширин Айтматовой задержали в аэропорту Алматы
В&nbsp;Бишкеке сын убил отца и&nbsp;сбежал В Бишкеке сын убил отца и сбежал
В&nbsp;Бишкеке военнослужащий Нацгвардии задержал грабителя В Бишкеке военнослужащий Нацгвардии задержал грабителя
В&nbsp;Кыргызстане скончался кинорежиссер Болот Шамшиев В Кыргызстане скончался кинорежиссер Болот Шамшиев
Бизнес
Римские каникулы с&nbsp;Mastercard от&nbsp;KICB! Римские каникулы с Mastercard от KICB!
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Компания пожертвовала 400 миллионов сомов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Компания пожертвовала 400 миллионов сомов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. О&nbsp;планах газификации южных регионов 5-летие «Газпром Кыргызстан». О планах газификации южных регионов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Уровень газификации доведен до&nbsp;32&nbsp;процентов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Уровень газификации доведен до 32 процентов
23 декабря, понедельник
10:13
Суд над экс-мэрами. Почему Кубанычбек Кулматов должен быть оправдан Суд над экс-мэрами. Почему Кубанычбек Кулматов должен б...
10:05
Ветер снес шифер с нескольких домов в Чон-Алайском и Алайском районах
10:00
Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана
09:54
Снег в Бишкеке. Продавцы рынка запчастей восхитили покупателей творчеством
09:53
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 декабря