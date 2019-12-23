Ветер снес шифер с нескольких домов в Чон-Алайском и Алайском районах

Вчера в айыльных округах Кашка-Суу и Чон-Алай зафиксировали ветер скоростью 22-28 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, в селе Кара-Кабак ветер снес шифер Дома культуры, средней школы, а также трех жилых домов. Повреждены крыши домов в селах Кабык, Ачык-Суу, Кашка-Суу, Жаш-Тилек, Дароот-Коргон.

Пострадавших нет.

Сильный ветер был и в Алайском районе. В айыльных округах Талды-Суу и Сары-Таш скорость ветра достигла 22-24 метров в секунду. Повреждены крыши нескольких жилых домов.

По словам читателя 24.kg, люди остались без крова над головой и нуждаются в гуманитарной помощи.