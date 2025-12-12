Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер

В ближайший час и в течение дня в Бишкеке, а также в Чуйской долине ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, скорость восточного ветра может достигать 15-20 метров в секунду.

В МЧС призывают жителей и гостей столицы соблюдать меры безопасности: по возможности находиться в помещениях, держаться подальше от линий электропередачи, рекламных конструкций и деревьев.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации граждан просят незамедлительно сообщать по телефону 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.