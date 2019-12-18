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Происшествия

В Бишкеке КамАЗ задавил женщину

В Бишкеке в результате ДТП опрокинулся КамАЗ и задавил женщину. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Уточняется, что авария произошла сегодня примерно в 14.25 в жилмассиве «Ак-Орго». Водитель автомобиля Honda Stream столкнулся с КамАЗом, который от удара съехал на обочину.

«В этот момент на месте находилась 56-летняя женщина, и водитель грузовика задавил ее насмерть. В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя. Автомобили поставлены на штрафную стоянку», — сообщили в ГУОБДД.
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