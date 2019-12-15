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Происшествия

ДТП с участием общественного транспорта: мэрия обещает компенсации пострадавшим

В Бишкеке на улице Гагарина вчера столкнулись автобус, троллейбус и две легковушки.

По данным пресс-службы муниципалитета, вице-мэр столицы, ответственный за транспортную и земельную политику, Азиз Алымкулов вместе с руководителями троллейбусного и автобусного управлений держит на контроле состояние пострадавших в ДТП. Все они находятся в горбольнице № 4.

Сегодня чиновник провел экстренное совещание с руководителями транспортных служб. В мэрии отмечают, что все пассажиры общественного транспорта застрахованы (в муниципальном транспорте ежегодно страхуются все посадочные места).

Переговоры со страховой компанией уже начались. Как только пострадавшие представят все документы, страховая организация выплатит компенсации.

Напомним, что в ДТП пострадали десять человек, в том числе шесть пассажиров троллейбуса.

 
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