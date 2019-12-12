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Сюжет: Насилие над детьми

Избиение семилетнего мальчика. Дело передано в суд

Следствие по уголовному делу об избиении семилетнего мальчика завершено. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека. 

В милиции уточняют, что дело передано в Первомайский районный суд.  Подозреваемый  отец ребенка находится в СИЗО-1. Ему предъявлено обвинение по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР. 

Суд не удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения. Срок содержания под стражей продлен еще на месяц. Мама школьника также отказалась писать встречное заявление.  

О том, что мужчина избил собственного сына до сотрясения мозга, стало известно еще в мае. Однако правоохранители ждали результатов экспертизы, чтобы принять меры в отношении 33-летнего родителя.
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