ДТП в Оренбургской области. Премьер Кыргызстана ограничился соболезнованиями

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Оренбургской области России. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

ДТП произошло накануне. Столкнулись Toyota Previa (минивэн) и Mercedes-Benz Sprinter. В результате погибли четверо и пострадали трое кыргызстанцев.

Глава кабмина дал ряд поручений Министерству иностранных дел, Министерству здравоохранения, Министерству чрезвычайных ситуаций и другим соответствующим службам по решению вопросов, связанных с транспортировкой тел погибших на родину и оказанием необходимой медицинской помощи пострадавшим гражданам.