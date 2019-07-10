Контрабанда машин. Выявлен факт ввоза грузовика Volvo

Выявлен факт контрабандного ввоза грузовой автомашины Volvo. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, на объездной автотрассе вблизи контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек автодорожный» задержан грузовой автомобиль Volvo 2005 года выпуска. Установлено, что большегруз ввезен на территорию Кыргызстана в 2016-м и зарегистрирован в ДРТС и ВС по Иссык-Атинскому району по поддельным документам.

В результате государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму более 1 миллиона сомов.

«Сейчас проводятся мероприятия, направленные на возмещение ущерба», — заключили в ГСБЭП.

Дело о контрабанде дорогостоящих автомашин находится на стадии расследования. По фактам ввоза таких авто без уплаты таможенных пошлин возбудили 13 уголовных дел, под арестом 120 автомобилей. В ГСБЭП не исключают, что их может быть больше.