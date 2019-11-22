Напавшего на пассажиров троллейбуса мужчину водворили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что 27-летний Т.У. в рамках досудебного производства будет содержаться в следственном изоляторе два месяца. Такое решение принял Первомайский районный суд столицы.

Напомним, что 20 ноября в троллейбусе мужчина пытался напасть на пассажиров, но водитель Светлана Тургумбаева вовремя среагировала, позвав на помощь сотрудников Патрульной службы милиции. Мужчина убежал, но милиционеры задержали его на улице.