В Кыргызстан ввезли морковь под видом риса с превышением допустимого веса

В Кыргызстане выявлен факт подделки документов и езды по дороге с превышением допустимого веса. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.
По ее данным, задержаны грузовые автомашины RENO и DAF, следовавшие из Казахстана. Автомобили якобы были загружены рисом. Однако в сопроводительных накладных, зарегистрированных в журнале учета, было указано, что перевозится морковь весом 40 тонн.
Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 359 (подделка документов) Уголовного кодекса. Ведется досудебное производство, а также проводится работа по обеспечению возмещения причиненного ущерба на Единый депозитный счет.