В Кыргызстан ввезли морковь под видом риса с превышением допустимого веса

В Кыргызстане выявлен факт подделки документов и езды по дороге с превышением допустимого веса. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, задержаны грузовые автомашины RENO и DAF, следовавшие из Казахстана. Автомобили якобы были загружены рисом. Однако в сопроводительных накладных, зарегистрированных в журнале учета, было указано, что перевозится морковь весом 40 тонн.

«При взвешивании машин установлено, что общий вес составил 100 тонн, что значительно превышает допустимую норму массы. Должностные лица налогового и весогабаритного контроля незаконно зарегистрировали рис как морковь и пропустили машины, несмотря на большой перевес», — рассказали в ГСБЭП.

Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 359 (подделка документов) Уголовного кодекса. Ведется досудебное производство, а также проводится работа по обеспечению возмещения причиненного ущерба на Единый депозитный счет.