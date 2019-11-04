Сотрудники Минздрава нарушали закон при выдаче лицензий на фармдеятельность

Ответственные лица Министерства здравоохранения нарушали требования закона о защите прав предпринимателей. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По ее данным, недостатки выявлены в проведении процедур сбора и приема документов для получения лицензии на право занятия медицинской и фармацевтической деятельностью. В законе указано, что нельзя требовать от предпринимателей документы, не установленные законодательством.

«В течение 2019 года работники Минздрава необоснованно истребовали документы, не предусмотренные в приказах ведомства и временном положении о порядке лицензирования частной медицинской деятельности. На основании несуществующих требований (копий приказов о приеме на работу фармацевта, приказа о штатном расписании, фотографий медицинских объектов и так далее) было отказано в получении лицензии 9 индивидуальным предпринимателям и 15 ОсОО. Генпрокуратура республики в адрес министра здравоохранения внесла представление об устранении нарушений закона, которое находится на стадии рассмотрения», — заключили в главном надзорном органе.