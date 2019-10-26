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Происшествия

Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП на объездной

На трассе Бишкек — Нарын — Торугарт в районе села Ивановка Чуйской области произошло ДТП, унесшее жизни пяти человек. Информацию подтвердили в Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

По его данным, автокатастрофа произошла 25 октября во второй половине дня. Водитель автомобиля «Тойота-Камри», двигавшийся на восток, превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с парапетами, установленными на обочине дороги. В результате столкновения три человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Среди погибших два ребенка — девяти и пяти лет.

Как отмечается, начато досудебное производство, назначены необходимые экспертизы. 
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