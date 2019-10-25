В Джалал-Абаде женщина арендовала здание предприятия и сделала из него притон

В Джалал-Абаде на территории госпредприятия сотрудники милиции выявили притон. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Содействие проституции и разврату» УК КР.

«Притон расположен на территории госпредприятия «Джалал-Абад-Курулуш». Во время проверки в здании находились восемь секс-работниц, среди которых есть гражданки Узбекистана. Установлена личность хозяйки борделя. Ей оказалась 47-летняя И.Ф. Досудебное производство продолжается», — сообщили в УВД.