В Московском районе водитель напал на оператора «Безопасного города»

В Московском районе Чуйской области водитель автомобиля Honda Fit напал на оператора проекта «Безопасный город». Об этом 24.kg сообщили в ОсОО «Вега Оперейтинг Компани».

По данным компании, потасовка произошла в селе Мураке. Водитель беспричинно напал на сотрудника «Веги».

«Материал был зарегистрирован в милиции по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Сегодня мужчина извинился перед оператором», — сообщили редакции.

В компании предоставили видео, где запечатлен момент нападения на сотрудника.

На кадрах видно, что водитель спрашивает у оператора, кто дал ему право стоять и снимать участников движения. Нарушитель пытался повредить камеру. Сотрудник «Веги» сказал ему, что оборудование стоит около 2 миллионов сомов.

Извиняясь, хулиган заявил, что «Безопасный город» — важный проект, позволяющий раскрыть многие преступления и нарушения.