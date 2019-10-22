17:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Безопасный город

В Московском районе водитель напал на оператора «Безопасного города»

В Московском районе Чуйской области водитель автомобиля Honda Fit напал на оператора проекта «Безопасный город». Об этом 24.kg сообщили в ОсОО «Вега Оперейтинг Компани».

По данным компании, потасовка произошла в селе Мураке. Водитель беспричинно напал на сотрудника «Веги».

«Материал был зарегистрирован в милиции по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Сегодня мужчина извинился перед оператором», — сообщили редакции.

В компании предоставили видео, где запечатлен момент нападения на сотрудника.

На кадрах видно, что водитель спрашивает у оператора, кто дал ему право стоять и снимать участников движения. Нарушитель пытался повредить камеру. Сотрудник «Веги» сказал ему, что оборудование стоит около 2 миллионов сомов.

Извиняясь, хулиган заявил, что «Безопасный город» — важный проект, позволяющий раскрыть многие преступления и нарушения.
Ссылка:
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
«Безопасный город». Водители вынуждены нарушать ПДД из-за припаркованных машин
«Безопасный город». Карта перекрестков, где появятся новые камеры
«Безопасный город». Госкомсвязи подписал договор с Shenzhen Sunwin
«Безопасный город». На втором этапе камеры появятся на 44 перекрестках
«Безопасный город». Бишкекские водители посвятили песню проекту
Вандализм на миллионы. Повредившие камеры «Безопасного города» возместят ущерб
«Безопасный город». Премьер-министр назвал первый этап проекта успешным
Решением проблемы бишкекских пробок озадачился премьер-министр
Милиционер ездил на разных авто с одним госномером. Совершил 108 нарушений ПДД
Сделать двусторонними другие улицы во время ремонта Московской невозможно
Популярные новости
В&nbsp;убийстве владельца кафе &laquo;Мадина&raquo; подозревают двух милиционеров В убийстве владельца кафе «Мадина» подозревают двух милиционеров
В&nbsp;Бишкеке водитель сбил школьницу прямо на&nbsp;зебре В Бишкеке водитель сбил школьницу прямо на зебре
АКС ГКНБ сообщила подробности задержания зампрокурора Джети-Огуза АКС ГКНБ сообщила подробности задержания зампрокурора Джети-Огуза
В&nbsp;Аксы подросток повесился из-за телефона, через два дня погибла его подруга В Аксы подросток повесился из-за телефона, через два дня погибла его подруга
Бизнес
Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в&nbsp;Кыргызстане Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в Кыргызстане
Кыргызские адаптированные учебники по&nbsp;математике Моро признаны самыми лучшими Кыргызские адаптированные учебники по математике Моро признаны самыми лучшими
&laquo;Личный кабинет&raquo; теперь доступен в&nbsp;мобильном приложении MegaPay «Личный кабинет» теперь доступен в мобильном приложении MegaPay
Центр бортового питания при ОАО &laquo;МАМ&raquo; удостоен Золотого сертификата Центр бортового питания при ОАО «МАМ» удостоен Золотого сертификата
22 октября, вторник
17:04
«Аякс» — «Челси», «Интер» — «Боруссия» и другие. В Лиге чемпионов третий тур «Аякс» — «Челси», «Интер» — «Боруссия» и другие. В Лиге...
16:57
Наши в Москве. В Сети возмутились поведением депутата Алмазбека Баатырбекова
16:46
В Московском районе водитель напал на оператора «Безопасного города»
16:41
Ремонт во Дворце спорта. Спонсора второй день продолжают высмеивать в мемах
16:24
Мужчина в Бишкеке ехал за рулем с маленьким ребенком, второй сидел рядом