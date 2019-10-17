В городе Ош мать оставила младенца на улице, чтобы припугнуть сожителя

В Оше женщина оставила у входа в гостиницу пятимесячного ребенка для того, чтобы припугнуть своего сожителя. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что информация о брошенном младенце в милицию и скорую помощь поступила 15 октября примерно в 23.00.

«Выяснилось, что ребенок родился в мае 2019 года. Его мать — уроженка Узгенского района, ей 33 года, отцу — 25. Женщина заявила, что родила мальчика в гражданском браке, сожитель отказался его признавать. Для того чтобы припугнуть его, мать оставила младенца у гостиницы. Сама она стояла в 30-40 метрах и наблюдала за тем, что происходит. Когда ребенка забирала скорая помощь, мать подбежала к машине и призналась, что это ее младенец», — отметили в УВД.

Милиция зарегистрировала факт в ЕРПП по статье «Оставление в опасности». Обстоятельства выясняются.