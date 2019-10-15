В городе Ош подрались подростки. Милиция разбирается

В Оше 13 октября подрались два подростка. Видео опубликовано в соцсетях.

Автор сообщает, что инцидент произошел в Ошском районе. Камера наружного наблюдения запечатлела двоих подростков, дерущихся возле автомойки.

На видео один из парней совершил бросок через плечо и ударил противника, предположительно, в лицо. После в кадре появляется мужчина и разнимает дерущихся. Видно, что второй подросток из-за полученных травм лежит в неподвижном состоянии.

В УВД Оша сообщили, что по данному факту в правоохранительные органы с заявлением никто не обращался. Однако в МВД заявили, что идет проверка.