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Происшествия

Драка иностранных студентов в Бишкеке. Что не поделили граждане Пакистана

Стали известны подробности потасовки между иностранными студентами, обучающимися в Международном медицинском университете. Подравшиеся накануне граждане Пакистана не поделили кровати в общежитии. Об этом 24.kg сообщили в вузе.

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 «Инцидент произошел на бытовой почве. К  его виновникам будут приняты административные меры. Всего в драке участвовало около 30 человек. В общежитии при университете есть двухъярусные кровати. Кто-то из студентов не захотел спать на нижнем, из-за чего произошла перепалка, переросшая в драку», — прокомментировали в университете.

Напомним, в Международном медицинском университете произошла массовая драка студентов. Пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека по-прежнему не комментирует инцидент.
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