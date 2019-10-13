Сотрудники УОБДД ранили водителя «Лексуса». Он не подчинялся и сбил инспектора

28-летний водитель на машине марки «Лексус GX-470» не остановился по требованию сотрудников ГУОБДД. Милиционерам пришлось применить табельное оружие. В УОБДД 24.kg рассказали подробности инцидента.

По данным ведомства, 12 октября сотрудники ООБДД по ОВД Иссык-Атинского района Чуйской области несли службу во II-смену (с 15.00 до 23.00) согласно дислокации постов и маршрутов патрулирования на участке с 16 по 49 километр автодороги «Бишкек — Нарын — Торугарт» на патрульной автомашине «Дэу Нексия».

Примерно в 18.15 в центре города Канта они заметили, что водитель, находясь за рулем автомашины «Лексус GX-470» белого цвета с транзитными регистрационными номерными знаками 6701 1а/HU, разговаривал по мобильному телефону держа его в руке.

За нарушение пункта 2.8 Правил дорожного движения сотрудник милиции потребовал водителя остановиться. Но он не подчинился. И направил авто прямо на инспектора и сбил его.

Сотрудники милиции незамедлительно сели в служебную машину и начали преследовать джип с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. «Лексус» поехал в сторону села Люксембург и повернул на улицу Ваккера, далее по улице Советской выехала на основную дорогу и проследавала в сторону Ивановки.

По пути следования водитель «Лексуса» двигался, создавая аварийную ситуацию и реальную угрозу жизни, здоровью участников дорожного движения.

Сотрудник милиции неоднократно пытался обогнать и остановить джип, но нарушитель проигнорировал требования.

После неоднократных попыток остановить машину один из сотрудников милиции, руководствуясь статьей 15 Закона «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики», использовал табельное оружие для принудительной остановки.

Сначала произвел в воздух предупредительный выстрел, а после по колесам автомшины, после чего как два задних колеса были повреждены, «Лексус» остановился. Сотрудник милиции потребовал от водителя внедорожника выйти.

Но мужчина опять не подчинился требованиям и вступил в драку с милиционером, пытаясь отобрать пистолет. В итоге был ранен.

Наряд ОБДД на патрульной автомашине доставил водителя в территориальную больницу Иссык-Атинского района в Канте с огнестрельным ранением надлопаточной области.

Факт зарегистрирован в ЕРПП.

Уточняется, что согласно таможенному приходному ордеру от 16 сентября автомашина «Лексус GX-470», транзитный регистрационный номерной знак 6701 1а/HU (Грузия), принадлежит 28-летнему молодому человеку. На территории КР она не зарегистрирована и не состоит на учете ГУ «Унаа» при ГРС.