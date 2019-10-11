В Бишкеке мужчина избил водителя маршрутного такси. Видео инцидента опубликовали пользователи социальной сети Facebook.

На кадрах видно, что мужчина подходит к водителю маршрутки и бьет его через окно авто. Нарушитель общественного порядка даже не дал возможности пострадавшему выйти из машины. По предварительным данным, потасовка произошла накануне на проспекте Манаса.

В ГУВД столицы 24.kg сообщили, что водитель обратился с заявлением в РОВД Ленинского района. По опубликованному в соцсетях видео милиция проводит проверку.