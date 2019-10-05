По факту утери ракет в Казахстане Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Халатность» УК КР.

Напомним, что в Казахстане во время совместных учений ракетных войск и артиллерии на полигоне «Сарышаган» военнослужащие Сил воздушной обороны Кыргызстана потеряли три ракеты. Однако в Генеральном штабе опровергают этот факт. По данным ведомства, ракеты были неисправны, поэтому их уничтожили.