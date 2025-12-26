22:10
Общество

Северная Корея увеличит производство ракет и снарядов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын при посещении ведущих военно-промышленных предприятий страны заявил о необходимости наращивания производства ракет и боеприпасов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство ЦТАК.

Согласно сообщению, лидер КНДР отметил необходимость увеличения производства ракет и снарядов на 2026 год «в соответствии с перспективным спросом» на их применение ракетными и артиллерийскими войсками вооруженных сил.

Ким Чен Ын заявил, что «для удовлетворения перспективного спроса ракетных и артиллерийских войск следует планировать создание новых военно-промышленных предприятий». Решение об этом должно быть принято на предстоящем IX партсъезде.

Северокорейский лидер также подписал проекты планов по модернизации ведущих военно-промышленных предприятий, которые будут внесены на рассмотрение съезда партии.

Ожидается, что съезд, на котором Северная Корея представит направления своей внешней политики и позицию по отношениям с США и Южной Кореей, а также ключевые направления политики в области обороны и экономики, состоится в начале 2026 года.
