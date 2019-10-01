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Узбекистанец, разыскиваемый за убийство, обосновался и женился в Кадамджае

В Кадамджайском районе Баткенской области задержали гражданина Узбекистана, которого разыскивали на родине за совершение тяжких преступлений. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 36-летнего Сайдуллахона Аббосова в 2010 году осудили в Ташкенте за убийство, изнасилование и разбой. В 2016-м он сбежал из тюрьмы, обосновался и женился в Кадамджайском районе Кыргызстана.

«Мужчина сбежал и незаконно пересек границу. С 2016 года он жил в Баткенской области, сменил имя и фамилию на Бекболота Кошокова. Его задержали и водворили в ИВС. По фактам незаконного пересечения границы и мошенничества возбудили уголовное дело. В милицию обратилось несколько человек, заявивших, что Бекболот Кошоков взял у них в общей сложности 300 тысяч сомов и не вернул», — сообщили в УВД.
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