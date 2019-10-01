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Происшествия

Двух пешеходов сбил в Бишкеке водитель Toyota Sequoia

В Бишкеке на пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Камской водитель Toyota Sequoia сбил двух пешеходов. Информацию об этом 24.kg подтвердили в УОБДД столицы.

ДТП произошло вчера примерно в 21.20.

«Водитель Тoyota Sequoia двигался по улице Жукеева-Пудовкина в северном направлении. На пересечении с улицей Камской он сбил двух пешеходов, переходящих дорогу. В результате аварии пострадавшие обратились в больницу. Машину водворили на штрафную стоянку. Материалы передали в следственную службу ГУВД Бишкека», — сообщили в УОБДД.
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