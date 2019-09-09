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Общество

Ребенка, на которого упали футбольные ворота, перевели из отделения реанимации

В Бишкеке 11-летнего школьника, на которого упали футбольные ворота, перевели из реанимационного отделения в общую палату. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Уточняется, что ребенок поступил в Городскую детскую клиническую больницу 6 сентября с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма». Его госпитализировали в отделение реанимации.

«7 сентября, после стабилизации состояния, мальчика перевели в общую палату. Он получает лечение в отделении нейротравмы детской больницы, состояние средней тяжести, в сознании. Всеми необходимыми лекарствами ребенок обеспечен, находится под постоянным наблюдением врачей», — сообщили в Минздраве.
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