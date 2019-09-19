Старинный наконечник стрелы обнаружили таможенники в аэропорту «Манас»

Сотрудники таможни выявили факт незаконного вывоза драгоценного металла и изделия, предположительно имеющего историческую ценность. Об этом сообщила пресс-служба ГТС Кыргызстана.

По ее данным, в аэропорту «Манас» при таможенном контроле рейса Бишкек — Урумчи пресечен незаконный вывоз предметов гражданином КНР. Обнаружены гранулы из, предположительно, золота, залитые строительным гелем в крышку термоса, изделие из металла в виде наконечника стрелы и камни, возможно, имеющие историческую ценность.

Напомним, ранее таможенники нашли рубин стоимостью $500 тысяч в багаже кыргызстанца.