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Сюжет: Приграничные конфликты (158)

Конфликт на границе. По предварительным данным, три человека ранены

На месте конфликта в Лейлекском районе Баткенской области дежурят четыре кареты скорой помощи. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве. 

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По неподтвержденным данным, три человека получили огнестрельные ранения — один гражданский и двое военнослужащих.

«Медучреждения района работают в усиленном режиме. Пока никого в Лейлекскую территориальную больницу не поступало. Больница готова принять пострадавших. По некоторым данным, машины скорой помощи не пропускали через село Кулунду, поскольку дорога закрыта. Запасы крови есть», — сообщили в Минздраве.

Напомним, сегодня в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. В результате инцидента один военнослужащий погиб.
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