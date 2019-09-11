События в Якутске. Суд приговорил кыргызстанца к 14 годам за изнасилование

В Якутии суд вынес приговор по резонансному делу об изнасиловании местной жительницы мигрантами, которое привело к масштабным волнениям в регионе. Об этом сообщил сайт газеты «Московский Комсомолец».

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По решению суда основной обвиняемый приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Двое других получили по четыре и шесть лет колонии общего режима. В зависимости от роли каждого фигуранта суд признал их вину в похищении человека, изнасиловании под угрозой убийства, торговле людьми, разбое.

Напомним, 17 марта уроженец Кыргызстана похитил в Якутске женщину и изнасиловал ее, после отвез жертву приятелям из автосервиса в качестве «платы» за ремонт автомобиля. Позднее женщине удалось сбежать и рассказать о случившемся полиции.

Преступление имело большой резонанс, местные жители требовали сурового наказания для преступников, начали разрастаться националистические настроения в обществе.