События в Якутске. Суд приговорил кыргызстанца к 14 годам за изнасилование

В Якутии суд вынес приговор по резонансному делу об изнасиловании местной жительницы мигрантами, которое привело к масштабным волнениям в регионе. Об этом сообщил сайт газеты «Московский Комсомолец».
Напомним, 17 марта уроженец Кыргызстана похитил в Якутске женщину и изнасиловал ее, после отвез жертву приятелям из автосервиса в качестве «платы» за ремонт автомобиля. Позднее женщине удалось сбежать и рассказать о случившемся полиции.
Преступление имело большой резонанс, местные жители требовали сурового наказания для преступников, начали разрастаться националистические настроения в обществе.