Смертельное ДТП в Бишкеке. Автобус восстановлению не подлежит

Автобус «Ясин», пострадавший в ДТП, восстановлению не подлежит. Об этом 24.kg сообщил директор Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия (БАТП) Нурлан Койчубаков.

По его словам, из-за удара повело кузов автобуса. Отметим, он был из партии, поступившей в Бишкек в апреле текущего года.

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Нурлан Койчубаков подчеркнул, что предприятие возьмет на себя расходы на лечение водителя, пострадавшего в аварии.

«Он пришел в себя, вчера мы с другими водителями с маршрута ездили в больницу. Встречались с родителями. К больному нас не пустили, он в отделении реанимации. Ему сделали МРТ. Врач сообщил, что опасный момент миновал. Окончательный диагноз скажут сегодня», — рассказал он.

По его словам, пассажиры и водитель были застрахованы. «Будем обращаться в компанию, потому что это страховой случай», — отметил он.

Напомним, вчера примерно в 15.00 на проспекте Чингиза Айтматова столкнулись Skoda Octavia и автобус «Ясин». В результате ДТП четверо пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте.