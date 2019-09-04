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В Кыргызстан контрабандой пытались ввезти рис на 500 тысяч сомов

В Оше выявили факт незаконного ввоза риса на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, в городе Оше таможенники остановили большегруз МАN и при осмотре грузового отсека автомобиля обнаружили 110 мешков риса весом 5,5 тонны. Товар ввезли в Кыргызстан из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства.

«На момент остановки водитель не смог предоставить документы на товар. Стоимость риса оценили в 522,5 тысячи сомов. Материалы переданы в прокуратуру Ошской области», — говорится в сообщении.
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