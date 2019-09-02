Мужчину, который угрожал застрелить водителя, задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что 31 августа в милицию обратился мужчина, который просил принять меры в отношении неизвестного. Последний на пересечении улиц Исанова и Киевской, находясь за рулем Toyota Land Cruiser-200 и прижав его автомашину к обочине дороги, угрожал застрелить его из оружия, похожего на автомат Калашникова.

«Милиция задержала подозреваемого. Им оказался 28-летний С.У. Во время осмотра его автомобиля оперативники обнаружили охотничий карабин «МА-АК» с темно-коричневым прикладом и страйкбольное оружие черного цвета, которое похоже на автомат Калашникова. Кроме того, в автомобиле нашли 51 патрон калибром 7,62, четыре магазина, армейскую каску черного цвета, камуфлированную сумку и рюкзак. Задержанный водворен в ИВС», — сообщили в ГУВД.