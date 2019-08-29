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Партию контрафактного парфюма из Кыргызстана задержали в Саратовской области

Фото Приволжского таможенного управления

В Саратовской области России задержали крупную партию контрафактного парфюма из Кыргызстана. Об этом сообщил сайт Приволжского таможенного управления.

По его данным, задержали более 2,3 тысячи флаконов парфюмерной продукции с логотипами известных французских производителей.

Документов, подтверждающих согласие правообладателей на ввоз товара в Россию, владельцы груза не представили. Проверка выявила, что весь парфюм низкого качества и с признаками контрафактности.

Правообладатели известных брендов оценили ущерб от задержанных подделок в 16,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака» УК РФ.
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