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Схрон оружия и боеприпасов нашли в квартире в Бишкеке

В Бишкеке в квартире у мужчины был найден схрон огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в ГУВД.

Уточняется, что милиция выезжала на семейный скандал в микрорайон «Тунгуч». Хозяин квартиры встретил оперативников с огнестрельным оружием в руках, однако ему пришлось подчиниться требованиям милиционеров.

«В квартире обнаружены и изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и различная амуниция. С.Е. подозревается по нескольким пунктам статей — «Незаконный оборот оружия, боеприпасов», «Незаконное изготовление оружия» УК КР. Досудебное производство в отношении С.Е. передано в Октябрьский районный суд», — сообщили в ведомстве.
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