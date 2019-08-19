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Происшествия

Вблизи рынка «Дордой» ограбили китайцев. Забрали $300 тысяч

В Бишкеке недалеко от рынка «Дордой» неизвестные напали на граждан Китая. Информацию подтвердили в УВД Свердловского района.

Нападение произошло сегодня примерно в 15.15. По данным милиции, граждане КНР — предприниматели, которые работают в Кыргызстане.

По предварительным данным, китайцы ехали в автомашине, когда их lexus намеренно ударила другая иномарка. Злоумышленники вышли из своей машины и, открыв дверь lexusа, забрали у граждан КНР около $300 тысяч. Их было трое, все в масках.

Начато расследование преступления.
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