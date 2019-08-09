Новосибирский пенсионер помог незаконно переправить ребенка в Кыргызстан

Житель Новосибирска получил приговор за поддельное разрешение на вывоз ребенка за границу. По легенде, мальчика тайно пытался вывезти дядя. Об этом сообщило издание .

По его данным, согласно материалам дела, сотрудник ФСБ позвонил мужчине с просьбой якобы помочь своему знакомому вывезти ребенка из кыргызской семьи на родину вместе с дядей мальчика. Мужчины встретились в кафе, и пенсионер согласился, попросив прислать фото документов матери, отца и дяди ребенка через WhatsApp.

Через три дня подсудимый передал оперативнику документ о якобы нотариально заверенном согласии родителей в машине на парковке у торгового центра на Гусинобродском шоссе. Пенсионер получил за услугу 2 тысячи рублей и вскоре был задержан.

Экспертиза установила, что оттиск гербовой печати нотариуса на бланке выполнен с помощью принтера, а якобы нотариальная подпись подделана другим человеком.

Обвиняемый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Мужчина способствовал раскрытию дела, ранее не был судим и получил год ограничения свободы.