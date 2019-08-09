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Происшествия

Новосибирский пенсионер помог незаконно переправить ребенка в Кыргызстан

Житель Новосибирска получил приговор за поддельное разрешение на вывоз ребенка за границу. По легенде, мальчика тайно пытался вывезти дядя. Об этом сообщило издание sib.fm.

По его данным, согласно материалам дела, сотрудник ФСБ позвонил мужчине с просьбой якобы помочь своему знакомому вывезти ребенка из кыргызской семьи на родину вместе с дядей мальчика. Мужчины встретились в кафе, и пенсионер согласился, попросив прислать фото документов матери, отца и дяди ребенка через WhatsApp.

Через три дня подсудимый передал оперативнику документ о якобы нотариально заверенном согласии родителей в машине на парковке у торгового центра на Гусинобродском шоссе. Пенсионер получил за услугу 2 тысячи рублей и вскоре был задержан.

Экспертиза установила, что оттиск гербовой печати нотариуса на бланке выполнен с помощью принтера, а якобы нотариальная подпись подделана другим человеком.

Обвиняемый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Мужчина способствовал раскрытию дела, ранее не был судим и получил год ограничения свободы.
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