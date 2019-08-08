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Сюжет: Кризис в Бишкеке (103)

Пострадавшему в Кой-Таше главе ГУВД Чуйской области проведут вторую операцию

Пострадавшему в Кой-Таше начальнику ГУВД Чуйской области Самату Курманкулову проведут вторую операцию. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

Уточняется, что состояние Самата Курманкулова продолжает оставаться крайне тяжелым.

«В настоящий момент в БНИЦТиО 24 раненых человека, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии. Медикаментов хватает. Минздрав всю ночь обеспечивал нас лекарствами. Утром у нас были министр здравоохранения и вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова», — сообщили редакции.

Напомним, вчера силовики попытались провести спецоперацию по задержанию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, однако она провалилась. В результате штурма пострадали 48 человек, в их числе начальник ГУВД Чуйской области и сотрудники спецназа. В ходе спецоперации погиб один спецназовец.
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