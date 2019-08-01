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ЛГБТ-активистку в Санкт-Петербурге убил не уроженец Кыргызстана

ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву в Санкт-Петербурге убил не уроженец Кыргызстана. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По его данным, арестованный по делу об убийстве активистки Елены Григорьевой уроженец КР Даврон Мухамедов дал показания о том, что женщину убил другой человек.

По версии следствия, с 20 по 21 июля Григорьева распивала спиртные напитки в компании Мухамедова. После этого она продолжила выпивать у дома на Пулковской улице с другим мужчиной 1990 года рождения. В ходе ссоры он избил Григорьеву, после чего восемь раз ударил ножом.

Задержанный полностью признал вину. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Елену Григорьеву нашли мертвой 21 июля. Перед смертью она жаловалась на угрозы. Петербургские активисты заподозрили, что женщину убили из гомофобных мотивов.
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