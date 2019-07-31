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Происшествия

Смертью закончилась ссора двух мужчин в селе Нижняя Ала-Арча

В дежурную часть ОВД Аламединского района 28 июля поступило сообщение о ножевом ранении мужчины в селе Нижняя Ала-Арча. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, установлено, что неизвестный на скотном рынке села нанес ножевое ранение 27-летнему Т.Ж., после чего скрылся. Мужчина скончался на месте.

Сотрудники СКМ ОВД Аламединского района совместно с сотрудниками ППСМ ГУВД Бишкека по горячим следам задержали 35-летнего М.Б.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области

По предварительной версии следствия, преступление совершено в результате ссоры.

Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается.
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