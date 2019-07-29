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Происшествия

В Калифорнии расстреляли посетителей фестиваля. Пострадали не менее 60 человек

Число раненных на фестивале в Калифорнии в результате стрельбы по посетителям — не менее 60 человек. Об этом проинформировал LIFE со ссылкой на издание KSBW.

«Сотрудник полиции сообщил нам, что 60 человек получили ранения во время стрельбы на фестивале Gilroy Garlic», — написал журналист издания в Twitter.

Стрельба произошла на семейном фестивале Gilroy Garlic в Калифорнии. В соцсетях говорится об одном погибшем, но эта информация пока не подтверждена.

Стрелок, по данным полиции, пока не задержан.
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