Состояние девочки, выпавшей из окна квартиры на четвертом этаже, стабильное

Состояние маленькой девочки, выпавшей с четвертого этажа, стабильное, она в сознании. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, ребенок находится в реанимации Городской детской больницы скорой помощи. У девочки диагностированы ушиб головного мозга и перелом ноги.

«Улучшения есть. Создан консилиум. Сейчас невропатологи обследуют», — отметили в пресс-центре.

Напомним, что девочка 2017 года рождения выпала вчера, 23 июля, примерно в 18.20 из окна квартиры на четвертом этаже на улице Гагарина.